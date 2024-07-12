Поиск

Экипаж из трех человек, по предварительным данным, погиб в крушении Superjet под Коломной

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Три члена экипажа Superjet, по предварительным данным, погибли при крушении самолета в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

На борту самолета находились два летчика-испытателя и бортинженер.

Ранее в экстренных службах сообщили, что спасатели в Московской области получили сообщение о падении самолета Superjet. Очевидцы сообщили, что ЧП произошло рядом с подмосковной Коломной возле деревни Апраксино.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Подмосковье Superjet Московская область Коломна
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минюст признал иноагентами проект "ВЧК-ОГПУ" и правнучку летчика Чкалова

Путин подписал закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине

По факту катастрофы Superjet в Подмосковье возбуждено уголовное дело

МЧС РФ подтвердило крушение Superjet в Подмосковье

Superjet, разбившийся в Подмосковье, совершал тестовый полет после капремонта

Автозавод "Урал" с 15 июля уходит в плановый двухнедельный корпоративный отпуск

МЧС проверяет информацию о падении под Коломной Superjet без пассажиров

МЧС проверяет информацию о падении под Коломной Superjet без пассажиров

Топ-менеджер белгородского филиала "Газпрома" отправлен под домашний арест

В России до конца лета прогнозируются новые периоды жары

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });