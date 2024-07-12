Экипаж из трех человек, по предварительным данным, погиб в крушении Superjet под Коломной

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Три члена экипажа Superjet, по предварительным данным, погибли при крушении самолета в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

На борту самолета находились два летчика-испытателя и бортинженер.

Ранее в экстренных службах сообщили, что спасатели в Московской области получили сообщение о падении самолета Superjet. Очевидцы сообщили, что ЧП произошло рядом с подмосковной Коломной возле деревни Апраксино.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.