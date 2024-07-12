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Superjet, разбившийся в Подмосковье, совершал тестовый полет после капремонта

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Разбившийся в Подмосковье Superjet осуществлял испытательный полет после капремонта, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет прошел капитальный ремонт и отправился из Раменского в тестовый полет. Во время полета экипаж подал сигнал бедствия. Затем он был направлен в зону ожидания и несколько минут вырабатывал топливо. При попытке захода на посадку самолет пропал с экранов радаров", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, перед крушением пилотам удалось увести самолет от жилых домов деревни Апраксино в сторону леса.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее стало известно, что спасатели в Московской области получили сообщение о падении самолета Superjet. "Очевидцы сообщили, что в районе деревни Апраксино произошло падение самолета", - сказали в экстренных службах.

Там отметили, что упал "предположительно Superjet без пассажиров с экипажем из трех человек". В экстренных службах уточнили, что самолет мог разбиться в лесу рядом с подмосковной Коломной.

Три члена экипажа Superjet, по предварительным данным, погибли при крушении самолета, сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах.

Superjet Подмосковье
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