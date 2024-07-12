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По факту катастрофы Superjet в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Разбившийся самолет мог принадлежать "Газпром Авиа", сообщили в прокуратуре

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - По факту крушения Superjet под Коломной возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при полетах, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным следствия, Sukhoi Superjet 100, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", но разбился у деревни Апраксино городского округа Коломна в Подмосковье. На борту предварительно находилось три члена экипажа.

На место выехали и.о. руководителя управления, следователи и следователи-криминалисты.

По предварительным данным, разбившийся борт принадлежал ООО Авиапредпрнятие "Газпром Авиа", сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. На место выехал московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев.

В пресс-службе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщили, что инцидент произошел с самолетом, выпущенным в 2014 году, он находился в эксплуатации одной из авиакомпаний.

Sukhoi Superjet 100 Superjet Внуково Коломна Подмосковье СКР
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