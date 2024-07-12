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Разработчик и производитель разбившегося Superjet помогут в расследовании аварии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Разбившийся под Коломной после капремонта Sukhoi Superjet 100 находился в эксплуатации с 2014 года, разработчик и производитель окажут содействие в расследовании аварии, сообщила пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации".

"Авиационный инцидент произошел с самолетом, находящимся в эксплуатации в авиакомпании, выпущенным в 2014 году. Самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту,- говорится в сообщении. - Специалисты разработчика и производителя окажут все необходимое содействие в расследовании аварии".

В ОАК добавили, что опытный Superjet с импортозамещенными системами (так называемая модификация NEW) проходит испытания в Жуковском и только что успешно сел на аэродроме "Раменское" после испытательного полета. Ранее на это обратили внимание в Минпромторге.

По информации прокуратуры, самолет принадлежал "Газпром Авиа".

На борту было три члена экипажа. Они погибли.

Superjet Минпромторг ОАК Раменское Жуковский Газпром Авиа Коломна
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