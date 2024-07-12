Минобороны начало поставки в войска карабинов для борьбы с дронами

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России начало поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с дронами. В группировки, выполняющие задачи в зоне СВО уже поставлено 700 единиц вооружения, их число будет увеличиваться, сообщил замглавы министерства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

"У нас централизованные закупки уже есть. Карабины поставляются в большом количестве. Если мы берем на сейчас на каждую группировку в целом, только за последний месяц поставили более 700 таких карабинов уже там современных, хороших, автоматических и полуавтоматических. Естественно, с каждым днем это все будет увеличиваться", - сказал Евкуров, отвечая на соответствующий вопрос.