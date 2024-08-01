Поставки в войска средств индивидуальной бронезащиты за год возросли на 86%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Объем поставок вещевого имущества в российскую армию за последний год увеличился на 40%, бронежилетов - на 86%, военных приборов - на 20%, сообщил на собрании, посвященном Дню Тыла Вооруженных сил, замминистра обороны Андрей Булыга.

Oн отметил, что большое внимание уделяется мероприятиям по оборудованию техники средствами радиоэлектронной борьбы, комплектами дополнительной защиты и комплексами средств снижения заметности.

"Сегодня мы установили эти комплекты практически на 95% легкобронированной техники и частично на автомобильную технику. Очень серьезное внимание уделяется вопросам использования инновационных методов доставки на передовую материальных средств", - сказал Булыга.

По его словам, "одна из важнейших и очень непростых задач по обеспечению передовых подразделений сегодня выполняется с использованием грузовых квадрокоптеров и наземных роботизированных платформ".

"Адаптированная к условиям СВО система воинских перевозок непрерывно и в полном объёме удовлетворяет потребности войск. Организовано непрерывное и оперативное восстановление техники с привлечением бригад предприятий промышленности, курсантов академии и студентов военных учебных центров", - отметил замминистра обороны.