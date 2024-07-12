Суд в Москве арестовал бизнес-коуча Закхайм и ее супруга по делу о мошенничестве

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бизнес-коуча гражданку Израиля и подданную Нидерландов Наталью Закхайм, обвиняемую в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Закхайм судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 августа 2024 года", - сообщили в пресс-службе в пятницу.

В СИЗО также отправлены Андрей Краснов - супруг Закхайм - и их предполагаемая соучастница - Любовь Струлева.

Всем троим и еще одному фигуранту дела - Трою Краснову, сыну Закхайм - вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Москвы, по версии следствия, "Закхайм в 2021 году создала и возглавила организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение мошенническим путем денежных средств граждан под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию".

Как считается следствие, "сообщники на основании общедоступной информации "разработали" курс по инвестициям, записали видео уроки с целью продажи их гражданам, создавали у них ложное впечатление о возможности осуществления деятельности по инвестированию, в том числе на зарубежном рынке недвижимости".

Однако, утверждает следствие, "взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию сообщники не исполняли, денежные средства потерпевшим не вернули, а распорядились ими по своему усмотрению".

В деле в настоящее время трое потерпевших, пояснили в столичном надзорном ведомстве. Сумма ущерба по делу превышает 2,5 млн руб.

"В настоящее время устанавливаются все эпизоды преступной деятельности организованной группы и полный перечень лиц, пострадавших от действий обвиняемых", - заключили в прокуратуре.