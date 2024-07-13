Поиск

Что случилось этой ночью: 13 июля, суббота

Новый президент Ирана обратился с посланием к миру, в Ростовской области загорелась нефтебаза, Джокович вышел в финал Уимблдона

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В газете Tehran Times вышла программная статья нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ней он заявил о планах Тегерана укреплять отношения с соседними странами, углублять сотрудничество с Россией, Китаем и Глобальным Югом, а также опроверг обвинения США и союзников в том, что ядерная программа Ирана направлена на создание ядерного оружия.

- На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье нашли оба черных ящика, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

- В результате ночной атаки беспилотника загорелась нефтебаза в Цимлянском районе Ростовской области. Пожару присвоен 3 ранг, его тушат 49 человек и 14 единиц техники.

- В Подмосковье загорелся швейный цех в поселке Володарского. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли, огонь перешел на соседние торговые ряды. Под утро пожар потушили.

- Хорошевский суд Москвы отправил под арест бизнес-коуча Наталью Закхайм по делу о мошенничестве. В СИЗО также отправлены ее супруг Андрей Краснов и их предполагаемая соучастница Любовь Струлева.

- Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира Большого шлема в Уимблдоне. В финале он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Многие американские конгрессмены хотят, чтобы Байден отказался от президентской гонки

Многие американские конгрессмены хотят, чтобы Байден отказался от президентской гонки

Пезешкиан заявил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия

Руководство Ирана будет стремиться к дальнейшему развитию отношений с Россией

Руководство Ирана будет стремиться к дальнейшему развитию отношений с Россией

Погранслужба Финляндии не исключает открытия границы с Россией через какое-то время

Погранслужба Финляндии не исключает открытия границы с Россией через какое-то время

Что произошло за день: пятница, 12 июля

Министры обороны России и США обсудили снижение рисков возможной эскалации

Пентагон сообщил о телефонном разговоре Остина с Белоусовым

В МИД Таджикистана опровергли сообщения о китайской военной базе в республике

Китай ввел санкции против нескольких военных компаний США и их руководителей

Китай ввел санкции против нескольких военных компаний США и их руководителей

Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена в отношении Путина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });