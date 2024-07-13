Что случилось этой ночью: 13 июля, суббота

Новый президент Ирана обратился с посланием к миру, в Ростовской области загорелась нефтебаза, Джокович вышел в финал Уимблдона

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В газете Tehran Times вышла программная статья нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ней он заявил о планах Тегерана укреплять отношения с соседними странами, углублять сотрудничество с Россией, Китаем и Глобальным Югом, а также опроверг обвинения США и союзников в том, что ядерная программа Ирана направлена на создание ядерного оружия.

- На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье нашли оба черных ящика, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

- В результате ночной атаки беспилотника загорелась нефтебаза в Цимлянском районе Ростовской области. Пожару присвоен 3 ранг, его тушат 49 человек и 14 единиц техники.

- В Подмосковье загорелся швейный цех в поселке Володарского. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли, огонь перешел на соседние торговые ряды. Под утро пожар потушили.

- Хорошевский суд Москвы отправил под арест бизнес-коуча Наталью Закхайм по делу о мошенничестве. В СИЗО также отправлены ее супруг Андрей Краснов и их предполагаемая соучастница Любовь Струлева.

- Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира Большого шлема в Уимблдоне. В финале он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.