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Очередь автомашин перед Крымским мостом исчезла

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Очередь к досмотровому пункту при въезде на Крымский мост со стороны полуострова рассосалась в пятницу ночью, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"23:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Крымский мост перекрывался в пятницу вечером, остановка в движении продлилась около 40 минут.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста предусмотрено более 40 постов ручного досмотра сотрудниками транспортной безопасности.

Крымский мост
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