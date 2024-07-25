Более 1 тыс. машин скопились в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи

Фото: Марина Бабанская/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту со стороны Керчи в четверг днем ожидают 1025 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"14:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 1025 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди составляет более трех часов.