Площадь лесного пожара в Туапсинском районе Кубани увеличилась до 3 га

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают ликвидировать пожар в Джубгском лесничестве Туапсинского района Краснодарского края, площадь которого увеличилась с 1 до 3 га, сообщает краевой лесопожарный центр в субботу.

"Приблизительная площадь, охваченная огнем, по состоянию на 08:55 по Москве составляет 3 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил и средств для скорейшей ликвидации лесного возгорания.

Ранее сообщалось, что в 06:20 по Москве в Джубгском лесничестве Новомихайловского участкового лесничества Туапсинского района был обнаружен лесной пожар на площади 1 га.