Лесной пожар в Туапсинском районе Кубани локализован на площади 5,1 га

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар в Джубгском лесничестве Туапсинского района Краснодарского края на площади 5,1 га, сообщает краевой лесопожарный центр в субботу.

Отмечается, что работникам лесопожарного центра удалось это сделать в 11:15 по Москве.

Проводится комплекс мер по полной ликвидации лесного пожара.

Ранее сообщалось, что в 06:20 по Москве в Джубгском лесничестве Новомихайловского участкового лесничества Туапсинского района был обнаружен лесной пожар на площади 1 га. Позже площадь возгорания увеличилась до 3 га.