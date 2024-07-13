Самолет из Нижневартовска штатно приземлился в Минводах после отказа генератора

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Самолет, летевший из Нижневартовска в Минеральные Воды (Ставропольский край), успешно приземлился в аэропорту назначения после запроса об экстренной посадке, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

"Было объявлено об экстренной посадке из-за отказа генератора, однако самолет приземлился в штатном режиме в аэропорту Минеральных Вод", - сообщил собеседник агентства.

На сайте аэропорта указано, что самолет Superjet авиакомпании "Азимут" должен был совершить посадку в 10:10, однако рейс задержался.