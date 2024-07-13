Восемь человек ранены при обстреле ВСУ белгородского города Шебекино

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Город Шебекино Белгородской области подвергся атаке ВСУ, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, написал губернатор в своем телеграм-канале.

"В городе в пяти многоквартирных домах повреждено остекление, в одном частном доме выбиты окна и посечен забор, как минимум, 16 автомобилей повреждены. От прямого попадания снаряда загорелся один автомобиль, пожарными расчетами пожар был потушен. Также в одном соцобъекте и двух коммерческих объектах повреждены кровли, фасады и остекления", - отметил губернатор.