Четыре мирных жителя ранены при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших в результате украинского обстрела из РСЗО поселка Октябрьский.

"Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся обстрелу ВСУ из РСЗО. По предварительной информации, ранены 4 мирных жителя, в том числе 9-месячный ребенок", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков сообщил, что в результате обстрела зафиксированы повреждения в 17 частных домовладениях, один дом разрушен, у еще одного дома разрушена одна из стен. В одном двухквартирном доме повреждена крыша, еще в трех многоквартирных домах повреждено остекление. Также выбиты окна в здании промышленного предприятия.

Ранее Гладков сообщил, что город Шебекино подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ. Как он написал в телеграм-канале, по предварительной информации, пострадавших нет.

По словам главы региона, в четырех многоквартирных домах и восьми частных домовладениях повреждены фасады и кровли, выбиты окна. Осколками посечены восемь автомобилей. Также зафиксировано повреждение на линии газоснабжения.