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В МИД РФ назвали Швецию соучастником сговора по делу "Северных потоков"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ на фоне заявлений премьера Швеции Ульфа Кристерссона об отказе Стокгольма в дальнейшем расследовании подрывов "Северных потоков" напомнили, что речь идёт о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления - теракта.

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"Преступление совершено в особой экономической зоне Швеции. И причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта - администрация (президента США Джо) Байдена, который и не скрывал соответствующих планов. Возражать Штатам Стокгольм не имеет ни права, ни воли", - написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, "Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке".

Ранее Кристерссон заявил, что тема подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" с точки зрения правительства Швеции закрыта, так как расследование не дало результатов.

В феврале текущего года в прокуратуре Швеции заявили, что закрывают расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" в 2022 году.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Мария Захарова США Северный поток Северный поток 2 Швеция Ульф Кристерссон
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