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Четыре поезда задержаны из-за возгорания травы в Нижегородской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Четыре поезда задержаны в Нижегородской области, транспортная прокуратура контролирует безопасность на железной дороге, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, на 301-м км перегона станций Зимёнки - Разъезд загорелась трава в полосе отвода железной дороги. На месте возгорания работают противопожарные службы. Для ликвидации пожара направлен пожарный поезд, говорится в сообщении.

"В результате происшествия произошла задержка двух пригородных поездов и двух поездов дальнего следования", - информирует прокуратура.

Нижегородская область
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