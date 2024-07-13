Движение задержанных из-за возгорания травы поездов в Нижегородской области восстановлено

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов восстановлено после возгорания травы в Нижегородской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД - филиала ОАО "РЖД" информирует, что в ликвидации возгорания принимал участие пожарный поезд со станции Нижний Новгород-Сортировочный.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания травы в полосе отвода железной дороги произошла задержка двух пригородных поездов и двух поездов дальнего следования.