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В Курской области за день уничтожено 18 дронов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках с украинской стороны по территории региона.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 18 украинских дронов", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в течение дня обстреливались посёлок Тёткино Глушковского района, сёла Гоголевка и Гуево, хутор Олешня Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. В результате обстрела в посёлке Тёткино повреждены 5 домовладений и 2 автомобиля.

Кроме этого, в результате сброса взрывного устройства вблизи Суджи произошло возгорание травы на территории мусорного полигона. Пожар был потушен силами пожарной части. Рядом с деревней Куриловкой после атаки дрона загорелся автомобиль. Пострадавших нет.

В посёлке Тёткино в результате сброса взрывного устройства с коптера повреждена крыша мелькомбината. В деревне Бяхово после атаки дрона осколками посечены окна в 1 домовладении. Пострадавших нет, отметил Смирнов.

Помимо этого, ночью над территорией Курской области был сбит 1 БПЛА самолётного типа.

Алексей Смирнов Курская область
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