Украинский беспилотник атаковал завод низковольтной аппаратуры в Курской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке с украинской стороны по инфраструктуре региона, в результате которой произошло возгорание здания.

"Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчёты из двух районов", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

По данным властей, никто из работников завода не пострадал.