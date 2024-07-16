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Украинский беспилотник атаковал завод низковольтной аппаратуры в Курской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке с украинской стороны по инфраструктуре региона, в результате которой произошло возгорание здания.

"Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчёты из двух районов", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

По данным властей, никто из работников завода не пострадал.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Алексей Смирнов Курская область
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