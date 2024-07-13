Открытое горение в производственном здании в Краснодаре ликвидировано

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Краснодаре, начавшееся вечером в субботу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение (...) Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что в Краснодаре горит здание производства по изготовлению модульных каркасных строений. Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 5 тыс. квадратных метров. Позднее стало известно, что площадь пожара, по уточненным данным, составила 1,5 тыс. квадратных метров. Пожар локализован. В тушении задействованы 90 специалистов и 37 единиц техники.