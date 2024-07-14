Поиск
ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 08:42

Пожар в производственном здании в Краснодаре ликвидирован

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание в производственном здании в Краснодаре, начавшееся вечером в субботу, сообщает в воскресенье утром пресс-служба МЧС РФ.

"В Краснодаре огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что в Краснодаре горит здание производства по изготовлению модульных каркасных строений. Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 5 тыс. квадратных метров. Позднее стало известно, что площадь пожара, по уточненным данным, составила 1,5 тыс. квадратных метров. В тушении задействованы 90 специалистов и 37 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

МЧС РФ Краснодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 13 июля

В производственном здании Краснодара произошел пожар

Сын бизнес-коуча Закхайм арестован в Москве по делу матери

Угроза атаки баллистическими ракетами объявлялась в Севастополе

МВД РФ выслало с начала года 65 тыс. мигрантов, нарушивших закон

МВД РФ выслало с начала года 65 тыс. мигрантов, нарушивших закон

СКР изымает документацию на заводе, обслуживавшем упавший в Подмосковье Superjet

СКР изымает документацию на заводе, обслуживавшем упавший в Подмосковье Superjet

Фигурант дела о хищениях в Минобороны умер в СИЗО от сердечной недостаточности

Путин подписал закон о лишении парламентариев мандатов за несогласованный выезд за границу

Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили украинский завод по производству взрывчатых веществ

В Думу внесен проект закона об усилении ответственности за вооруженный мятеж

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });