Пожар в производственном здании в Краснодаре ликвидирован

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание в производственном здании в Краснодаре, начавшееся вечером в субботу, сообщает в воскресенье утром пресс-служба МЧС РФ.

"В Краснодаре огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что в Краснодаре горит здание производства по изготовлению модульных каркасных строений. Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 5 тыс. квадратных метров. Позднее стало известно, что площадь пожара, по уточненным данным, составила 1,5 тыс. квадратных метров. В тушении задействованы 90 специалистов и 37 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.