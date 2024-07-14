Песков заявил, что Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Россия и США сейчас находятся в стадии глубокой конфронтации и предпосылок по выходу из нее пока не видно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы находимся в стадии глубокой конфронтации, острой конфронтации, пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этой спирали, из этого пике. Но когда-то это время настанет", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканала Россия-1, ВГТРК) Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что сейчас для России период внутренней мобилизации и собранности.

Отвечая на вопрос, возможно ли находить в данный момент какие-то точки соприкосновения, Песков сказал: "Конечно же, возможно. Если бы это было невозможно, то такая профессия как дипломатия давно бы "умерла" за ненадобностью. Она жива. Сейчас в основном работают военные, военные дипломаты, но настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать все эти авгиевы конюшни".