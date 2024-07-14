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В Кремле назвали итоги саммита НАТО угрожающими для России

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Итоги прошедшего саммита НАТО являются угрожающими для России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала Россия-1 (ВГТРК) Павлу Зарубину он прокомментировал итоги саммита.

"Как угрожающие для нас. Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют, альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО, наоборот, альянс четко сказал, что Украина будет в НАТО", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он обратил внимание на позицию некоторых членов альянса. "Мы видим, там венгры говорят, что ни в коем случае нельзя, мы не согласимся. Другие высказывают опасения, но в целом альянс говорит: "Украина будет в НАТО". То есть они говорят: "Мы никогда не будем учитывать главную озабоченность России", которая была, собственно, краеугольным камнем при начале СВО", - сказал представитель Кремля.

По его словам, это говорит о том, что "никаких предпосылок для переговоров пока нет". "Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом", - сказал Песков.

Саммит НАТО проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

В частности, в декларации, принятой на саммите, лидеры стран-союзниц осудили военное сотрудничество Белоруссии, КНДР и Ирана с Россией. Также в заявлении его участников говорилось, что НАТО подготовит к следующему саммиту лидеров альянса перечень рекомендаций по стратегии в отношении РФ.

Касательно Украины, участники саммита НАТО подтвердили, что пригласят Украину в альянс, когда настанет подходящее время, считают этот процесс необратимым. Кроме того, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс, в частности, возьмет на себя координацию боевой подготовки ВСУ.

НАТО Дмитрий Песков
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