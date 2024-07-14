Туристы эвакуированы из баз отдыха под Новороссийском из-за пожара

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание лесного массива под Новороссийском, туристов эвакуировали из баз отдыха, сообщает глава Новороссийска Андрей Кравченко.

"В Сухой щели произошло возгорание лесного массива. В ликвидации задействованы все оперативные службы. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место", - написал он в своем телеграм-канале.

Власти просят воздержаться от поездок в направлении Сухой щели, чтобы не затруднять движение техники, задействованной в тушении.

В свою очередь, в пресс-службе Главного управления МЧС Росси по Краснодарскому краю уточнили, что сообщение о возгорании по адресу: город Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29 по Москве. Площадь пожара - 1 га. К тушению привлечено 40 человек и 11 единиц техники.