Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 3 га

По данным спасателей, огонь перешел на базу отдыха, эвакуированы 220 человек

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание травы и лесного массива на площади 3 га в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, есть угроза распространения, с базы отдыха эвакуированы более 200 человек, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

"Установлено, что происходит горение лесного массива и травы на площади 3 га. Из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха "Голубая лагуна", существует угроза распространения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация базы отдыха провела эвакуацию 220 человек, в том числе 40 детей. МЧС России наращивает силы и средства.

На данный момент к тушению привлечены более 40 человек и 11 единиц техники.

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ликвидацию пожара. По данным ее пресс-службы, распространение возгорания произошло из-за сухой ветреной погоды.

Сообщение о возгорании по адресу: город Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29 по Москве. Площадь пожара составляла 1 га. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место.

Власти просят воздержаться от поездок в направлении Сухой щели, чтобы не затруднять движение техники, задействованной в тушении.