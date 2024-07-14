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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Урожайное в ДНР

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что группировка войск "Восток" взяла под контроль населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой народной республики и осуществляют его зачистку и разминирование", - говорится в сообщении Минобороны РФ в воскресенье.

"Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны", - сообщили военные.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица М777, пять гаубиц FH-70 и орудие Д-20.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
ДНР ВСУ Урожайное Минобороны
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