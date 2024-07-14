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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 14:21

Под Севастополем локализовали лесной пожар на площади 2 га

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Лесной пожар в Балаклавском районе Севастополя локализован на площади два гектара, сообщил в воскресенье губернатор региона Михаил Развожаев.

"Угрозы распространения огня нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что сотрудники МЧС, спасательной службы Севастополя и лесники проливают участки, на которых распространялся огонь.

О возгорании в лесу в Балаклавском районе Севастополя на площади 1 га Развожаев сообщил ранее в воскресенье.

Севастополь Михаил Развожаев
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