В Севастополе возник второй пожар за сутки

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе пожарные тушат второй за сутки пожар, сообщили в управлении МЧС по региону.

"Еще один пожар на открытой территории: горит трава в районе села Вишневое (...) По предварительной информации, площадь пожара составляет 2 гектара, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте работают расчеты МЧС России, привлечены мотоциклы группы экстренного реагирования и подразделения пожарной охраны Севастополя, уточнили в ведомстве.

Ранее 15 июля губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что загорелась трава в частном секторе на Северной стороне Севастополя. Пожар потушили на площади 6 гектаров.