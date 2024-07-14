Сход грузовых вагонов произошел в Воронежской области

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сход вагонов грузового поезда произошел на станции Лиски в Воронежской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД").

По ее данным, это случилось в 13:45. Пострадавших нет. На место схода направлен восстановительный поезд.

На ЮВЖД создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.

По данным Западного МСУТ СК России, на железнодорожной станции Лиски произошел сход семи вагонов поезда, перевозившего зерно. Часть содержимого вагонов просыпалось на пути, пострадавших нет.

Следователи начали доследственную поверку.