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Под Воронежем из-за схода грузовых вагонов задержаны 18 пассажирских поездов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Около двух десятков пассажирских поездов задержаны в связи со сходом грузовых вагонов на станции Лиски в Воронежской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД").

"В результате схода были задержаны следующие пассажирские поезда: №163 Феодосия - Москва; №257 Адлер - Печора; №535 Анапа - Смоленск; №523/524 Имеретинский курорт - Санкт-Петербург; №287 Новороссийск - Москва; №7 Севастополь - Санкт-Петербург; №179 Евпатория - Санкт-Петербург; №305 Сухум - Москва; №67 Симферополь - Москва; №33 Владикавказ - Москва; №226 Мурманск - Адлер; №506 Тамбов - Новороссийск; №4 Москва - Кисловодск; №28 Москва - Симферополь; №117 Самара - Адлер; №183 Мурманск - Севастополь; №115/116 Адлер - Томск 2; №310 Адлер - Воркута", - говорится в сообщении.

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Таким образом, в пути задержаны 18 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составило 1 час 44 минуты.

В настоящее время железнодорожники занимаются ликвидацией последствий происшествия.

Как сообщалось, около 13:45 на станции Лиски произошел сход девяти вагонов, груженных зерном. Пострадавших нет. На место схода был направлен восстановительный поезд.

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