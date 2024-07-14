Почти 2 тыс. человек семи поселков Ставрополья на время отключены от водоснабжения

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Временно ограничена подача воды в семь населенных пунктов Минераловодского округа Ставрополья, сообщается в телеграм-канале "Ставрополькрайводоканала" в воскресенье.

"На подающем полиэтиленовом водоводе Прикумского участка по улице Кирпичная, произошла аварийная ситуация, которая с 15:30 устраняется бригадой ПТП Минераловодское филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Южный", - говорится в сообщении предприятия.

Как отмечается, "в связи с этим, ограничена подача воды для 1812 абонентов в поселке Мирный (74 абонента), селах Долина (123), Дунаевка (251), Еруслановка (72), Орбельяновка (482), Прикумское (691), Успеновка (119), среди которых больница села Прикумское, три детских сада и три школы".

В сообщении говорится, что работы проводит бригада из трех человек и двух единиц спецтехники.