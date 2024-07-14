Поиск
ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 16:09

Почти 2 тыс. человек семи поселков Ставрополья на время отключены от водоснабжения

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Временно ограничена подача воды в семь населенных пунктов Минераловодского округа Ставрополья, сообщается в телеграм-канале "Ставрополькрайводоканала" в воскресенье.

"На подающем полиэтиленовом водоводе Прикумского участка по улице Кирпичная, произошла аварийная ситуация, которая с 15:30 устраняется бригадой ПТП Минераловодское филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Южный", - говорится в сообщении предприятия.

Как отмечается, "в связи с этим, ограничена подача воды для 1812 абонентов в поселке Мирный (74 абонента), селах Долина (123), Дунаевка (251), Еруслановка (72), Орбельяновка (482), Прикумское (691), Успеновка (119), среди которых больница села Прикумское, три детских сада и три школы".

В сообщении говорится, что работы проводит бригада из трех человек и двух единиц спецтехники.

Ставрополье Ставропольский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Площадь лесного пожара под Новороссийском составила 42 га

Под Воронежем из-за схода грузовых вагонов задержаны 18 пассажирских поездов

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

Лесной пожар под Новороссийском распространился на площади до 26 га

Режим ЧС введен в Новороссийске из-за возникновения пожаров

Площадь пожара под Новороссийском выросла до 20 га

Порядка 500 человек эвакуировали из-за пожара под Новороссийском

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Урожайное в ДНР

Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 3 га

В Кремле назвали итоги саммита НАТО угрожающими для России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });