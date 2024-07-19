Ограничения энергопотребления на Ставрополье снижены до 30 МВт

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ограничения энергопотребления в Ставропольском крае, введенные в пятницу днем из-за перегруза на транзитных линиях Волгоград-Ростов, были снижены с 55 МВт до 30 МВт, сообщает министерство энергетики, промышленности и связи края в своем телеграм-канале.

По данным краевого Минпрома, в списки территорий, которые ограничены в энергопотреблении вошли города: Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Новоалександровск, Изобильный, Светлоград, Ипатово, Георгиевск, Зеленокумск, Новопавловск, Невинномысск. А также 20 округов региона: Кочубеевский, Предгорный, Минераловодский, Андроповский, Александровский, Левокумский, Буденновский, Нефтекумский, Изобильненский, Труновский, Новоалександровский, Красногвардейский, Петровский, Апанасенковский, Ипатовский, Благодарненский, Туркменский, Советский, Кировский, Георгиевский.

"Сильная жара на юге России приводит к перегрузу на транзитных линиях Волгоград-Ростов. Так как единая энергосистема в стране закольцована, возникает риск выхода из строя оборудования. При перегрузе в сетях решение о введении графиков временных отключений электричества принимает Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга. После их сигнала на Ставрополье вводятся временные ограничения потребления ресурса", - поясняет ситуацию ведомство в своем телеграм-канале.

Уточняется, что графики вводятся без предупреждения, так как являются аварийными. Ввод графиков временных отключений приходится на тот период времени, когда энергосистема наиболее загружена. Как правило, это может происходить в часы пиковых нагрузок.