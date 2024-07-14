В Курской области за день уничтожено 15 дронов ВСУ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Курской области в воскресенье было уничтожено 15 украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Сбросы с коптеров и атаки дронов-камикадзе были зафиксированы в городе Судже, селах Николаево-Дарьино, Гончаровка, Замостье и Махновка, вблизи хутора Олешня Суджанского района, вблизи деревни Лобановки, в селах Гордеевка и Коренево Кореневского района, в селах Ходейково и Званное, поселке Теткино Глушковского района, вблизи хутора Красный Пахарь и деревни Обеста Рыльского района. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Судже в результате атаки дрона загорелась телевизионная вышка.Пожар уже потушен. Кроме того, повреждено здание Суджанского сельскохозяйственного техникума.

Смирнов также добавил, что в течение дня неоднократно обстреливались поселки Новый Путь, Волфинский, Краснооктябрьский и Теткино, деревня Елизаветовка Глушковского района, деревня Новая Николаевка Рыльского района. Никто из жителей не пострадал.