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Три человека ранены после обстрела села в Белгородской области

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел, пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Ранены три мирных жителя", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

"У одного мужчины ранение грудной клетки, у второго - осколочное ранение мягких тканей живота, у женщины - осколочное ранение в области лопатки", - добавил он.

По предварительной информации, также повреждены частные дома и легковые автомобили.

Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ
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