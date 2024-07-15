Два жителя белгородского поселка Октябрьский ранены при атаке дрона

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области беспилотники атаковали одновременно два поселка - Октябрьский и Политотдельский, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго - баротравма. Бригады "скорой" доставляют пострадавших в больницу №2 города Белгорода", - написал губернатор в Telegram.

Атакованная машина восстановлению не подлежит, также поврежден стоявший рядом автомобиль.

"В поселке Политотдельский рядом с социальным объектом с беспилотника сброшены два взрывных устройства без детонации. (...) проведена эвакуация всех находившихся в здании соцобъекта", - сообщил Гладков.