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Два жителя белгородского поселка Октябрьский ранены при атаке дрона

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области беспилотники атаковали одновременно два поселка - Октябрьский и Политотдельский, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго - баротравма. Бригады "скорой" доставляют пострадавших в больницу №2 города Белгорода", - написал губернатор в Telegram.

Атакованная машина восстановлению не подлежит, также поврежден стоявший рядом автомобиль.

"В поселке Политотдельский рядом с социальным объектом с беспилотника сброшены два взрывных устройства без детонации. (...) проведена эвакуация всех находившихся в здании соцобъекта", - сообщил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Октябрьский Вячеслав Гладков Политотдельский Белгородская область
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