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Уголовное дело возбуждено в связи с пожаром под Новороссийском

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту пожара под Новороссийском, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем-телеграм-канале.

"Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". - написала Волк.

Сотрудниками МВД проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.

Первое сообщение о возгорании в городе Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29. По последним данным площадь пожара составляет 62 га. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра.

По данным пресс-службы краевого главка МЧС РФ, вертолетами сброшено 95 тонн воды. Всего на месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники.

В Новороссийске, а также на территории Новороссийского и Абраусского участкового лесничеств введен режим ЧС. Власти просят добровольцев помочь в тушении пожара.

Огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", "Энергетик" и "Строитель", из них эвакуированы 296 человек, в том числе 64 ребенка. Информации о пострадавших не поступало.

При этом винодельческому предприятию и центру туризма ПАО "Абрау-Дюрсо" распространяющийся под Новороссийском пожар не угрожает, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы компаний.

МВД РФ Ирина Волк Новороссийск пожар
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