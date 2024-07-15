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Два спецвертолета и самолет произвели 33 сброса воды на пожар под Новороссийском

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Два вертолета К-32 и самолет Ил-76 произвели 33 сброса воды при тушении лесного пожара под Новороссийском, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник.

"В тушении задействовано 84 единицы техники, применяется авиация — два спецвертолета и один самолет произвели 33 сброса воды", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, площадь пожара не изменилась и составляет 62 га.

Ранее сообщалось, что вертолеты Минобороны РФ и самолет МЧС России прибудут на Кубань в понедельник утром.

Первое сообщение о возгорании в районе Новороссийска - хутор Дюрсо - поступило в 11:29 мск воскресенья

В результате пожара пострадал охранник базы "Голубая волна", он получил ожоги предплечий, от госпитализации отказался. Эвакуированы 500 человек из шести близлежащих баз отдыха.

В Новороссийске, а также на территории Новороссийского и Абраусского участкового лесничеств из-за пожара введен режим ЧС. На месте пожара развернут оперштаб.

Существует угроза дальнейшего распространения огня, который движется в сторону хутора Дюрсо под Новосибирском. Местных жителей предупредили о возможной эвакуации. Развернуто три пункта временного размещения на 400 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ (уничтожение/повреждение лесных насаждений).

Краснодарский край Вениамин Кондратьев Новороссийск К-32 Ил-76
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