В Думу внесен проект о противодействии финансированию экстремистской деятельности

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о мерах противодействия финансированию экстремистской деятельности.

Соответствующий законопроект (№671687-8) размещен в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Законопроект предлагает действующее законодательство, направленное на противодействие финансированию терроризма, распространить и на финансирование экстремистской деятельности.

Ранее полномочия в названной сфере были закреплены за Федеральной службой по финансовому мониторингу в соответствии с указом президента РФ 26 апреля 2021 г. № 248, говорится в пояснительной записке.

В настоящее время субъекты исполнения требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (закон № 115-ФЗ) уже реализуют отдельные направления, связанные с противодействием финансированию экстремистской деятельности, в том числе связанные с применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризма.

Таким образом, возлагаемые законопроектом на финансовые организации новые обязанности уже частично связаны с реализуемыми в настоящее время и, в целом, будут касаться предоставления информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга, говорится в пояснительной записке.