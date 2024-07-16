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Росфинмониторинг с начала года предотвратил вывод в тень 300 млрд рублей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг совместно с Банком России, правоохранительными органами и Промсвязьбанком с начала года предотвратил вывод в теневой сектор около 300 млрд рублей, заявил в Совете Федерации глава службы Юрий Чиханчин.

"Только в этом году, по тем критериям, которые отработаны совместно с Центральным Банком, ПСБ, Генеральной прокуратурой, МВД, Росфинмониторингом, удалось не пустить в оборот порядка 300 млрд рублей теневых денег", - сказал он.

По его словам, в последние годы законопослушность всех участников антиотмывочной системы значительно выросла, это касается как банковского, так и небанковского секторов.

Кроме этого, Росфинмониторинг в год ликвидирует около 10-15 теневых площадок, но примерно такое же количество новых площадок появляется.

"Связано это в первую очередь, наверное, с тем, что все-таки в экономике есть потребность в "серых" деньгах. То есть не всё, видимо, можно сделать прозрачно, и появляется такая необходимость. Но, с другой стороны, у нас вызывает беспокойство то, что этими схемами пользуются преступники", - сказал глава Росфинмониторинга

По его словам, около 700 заказчиков таких теневых схем было выявлено с начала года. Порядка 90 уголовных дел уже возбуждено и по заказчикам, и по исполнителям.

МВД Промсвязьбанк Росфинмониторинг Юрий Чиханчин Банк России Генпрокуратура
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