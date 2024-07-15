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На Белгородчине не будут убирать зерновые на 6000 га из-за обстрелов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В приграничной зоне Белгородской области на площади 6 тысяч гектаров, или 8% общей площади, не будут убирать зерновые из-за обстрелов.

"Площадь уборки в 15-километровой приграничной зоне - эта зона является особо рисковой сегодня - у нас находится 71,5 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. В связи с оперативной сложной обстановкой не планируется у нас уборка на 6 тысячах гектаров в этой зоне. Соответственно планируемая площадь уборки 65,5 тысячи гектаров. На сегодняшний день у нас уже убрано более 15 тысячи гектаров", - сообщил на совещании министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко .

По его данным, до начала уборочных работ сельхозтоваропроизводители провели опашку полей согласно противопожарным нормам.

"К сожалению, есть те поля, где мы эти работы не смогли провести в связи со сложной оперативной обстановкой", - отметил Антоненко.

Он также проинформировал, что все 236 комбайнов, задействованных в уборке, укомплектованы огнетушителями. Для оперативного реагирования на возгорания в сельскохозяйственных предприятиях создано более 100 пожарных дружин.

"За каждым уборочным комплексом закреплен трактор с емкостью с водой от 3 до 10 кубометров, оборудованный мотопомпой или насосом. (...) Кроме того, закреплен трактор с плугом или дискатором для оперативной опашки, в случае внешнего воздействия или других нештатных ситуаций", - добавил министр.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 8 июля поручил за неделю выполнить опашку полей для спасения от пожаров, возникающих из-за атак украинских дронов.

Всего белгородским аграриям предстоит убрать около 600 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Вячеслав Гладков Андрей Антоненко Белгородская область
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