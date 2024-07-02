Белгородская область начала уборку зерна при усиленных мерах безопасности

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Хозяйства Белгородской области приступили к уборке ранних зерновых, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Уборка идет при повышенных мерах безопасности.

"Началась уборочная. Первые 250 гектаров озимой пшеницы и ячменя убрано", - написал он во "ВКонтакте".

По информации пресс-службы областного правительства, первыми приступили к уборке озимой пшеницы и озимого ячменя в Валуйском и Вейделевском муниципалитетах.

"Средняя урожайность 30-35 центнеров с гектара, это южные склоны полей, которые первыми подошли к уборке, соответственно, показатель средней урожайности по региону еще будет расти. Всего нашим аграриям предстоит убрать 594 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении.

Особенностью уборочной кампании являются повышенные меры безопасности занятых на сельхозработах.

"Мы постарались принять большое количество мер, направленных на то, чтобы снизить риски. Поэтому все прошли курсы оказания первой медицинской помощи, снабжены бронезащитой. Автобусы оклеены бронепленкой. Большинство автобусов, в которых передвигаются работники сельхозпредприятий, снабжены устройствами радиоэлектронной борьбы. Эта работа продолжается. В первую очередь, она проводится за счет средств работодателей", - отметил Гладков.

Белгородским аграриям пришлось пересевать часть площадей поздними культурами, поскольку в период посевной температура опускалась до минус 6 градусов, и часть ранее посеянного погибла. В итоге зерновые и зернобобовые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза на зерно - основные культуры в этой группе) в этом году в регионе занимают порядка 300 тысяч га, технические (в основном соя, подсолнечник, сахарная свекла) - около 530 тысяч га.

В мае в АПК Белгородской области был введен режим ЧС из-за гибели посевов во время майских заморозков. По предварительным данным Министерства сельского хозяйства Белгородской области и филиала ФГБУ "Россельхозцентр", гибель сельхозкультур зафиксирована на площади 71,1 тысячи га.

По данным Белгородстата, в 2023 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Белгородской области составил 3,66 млн тонн (снижение на 10,5% по отношению к показателю 2022 года) в весе после доработки.