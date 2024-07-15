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Минобороны РФ заявило об ударах по силам ВСУ в Харьковской области, ЛНР и ДНР

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Запад" нанесли удары по формированиям ВСУ в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Богуславка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики, Красный Лиман и Серебрянка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Отражены четыре контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии, говорится в сводке.

На этом участке фронта противник потерял до 585 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь автомобилей, несколько САУ и гаубиц, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Также за сутки уничтожено девять полевых складов боеприпасов ВСУ, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, войска "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Часов Яр (ДНР). За сутки отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 540 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены несколько самоходных артиллерийских установок и артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Веселое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск (ДНР). Отражены шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ, сообщает министерство обороны РФ.

Потери противника в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 340 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и две гаубицы Д-30.

Войска группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Макаровка (ДНР) и Луговское Запорожской области. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, две гаубицы FH-70 и орудие Д-20, говорится в сводке.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Ивановка и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, шесть автомобилей, несколько единиц артиллерийского вооружения, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сказано в сообщении.

Российская группировка войск "Север" нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в четырех районах, отразила атаку двух штурмовых групп, заявили в министерстве обороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские хутора", - говорится в сообщении министерства.

Также отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ, заявили в Минобороны.

По данным военных, потери армии Украины на данном направлении составили до 200 военнослужащих, три танка, два пикапа, две гаубицы М777 и одна гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29, 36 дронов и пять реактивных снарядов HIMARS, заявили в Минобороны РФ.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 628 самолетов, 277 вертолетов, 27622 беспилотных летательных аппарата, 551 зенитный ракетный комплекс, 16586 танков и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23710 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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