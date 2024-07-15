В Чечне возбудили дело после гибели 5 человек при взрыве баллонов с газом на стройке

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства происшествия в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чечни, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Дело возбуждено по ст. 216 УК РФ (нарушение правил при ведении строительных и иных работ), говорится в сообщении СУ СКР.

Как сообщили "Интерфаксу" в районной администрации, в понедельник на стройплощадке в селе Башин-Кали произошел взрыв газовых баллонов.

В приемной Шатойской межрайонной больницы "Интерфаксу" сообщили о гибели пяти человек, еще 21 пострадал.

Представитель Республиканской клинической больницы имени Эпендиева в Грозном сказал агентству, что в его медучреждение доставили двух пострадавших после инцидента в Башин-Кали.