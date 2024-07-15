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Среди погибших и пострадавших на стройке в Чечне есть жители Дагестана

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Среди погибших и пострадавших при взрыве газовых баллонов на крупной стройплощадке в Чечне есть жители Дагестана, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Трагедия в братской Чечне. По предварительной информации, в результате взрыва газовых баллонов на крупной стройплощадке пострадали 22 человека, пятеро рабочих погибли. Среди них есть наши земляки", - написал Меликов в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в понедельник на стройплощадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чечни произошел взрыв газовых баллонов. По данным приемного отделения Шатойской межрайонной больницы, в результате инцидента погибли пять человек, еще 21 пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил при ведении строительных и иных работ).

Чечня Дагестан Башин-Кали Сергей Меликов
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