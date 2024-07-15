Минобороны РФ сообщило о завершении весеннего призыва в армию

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России в понедельник заявило о завершении весенней призывной кампании - на срочную военную службу (1 год) направлено 150 тыс. человек.

"Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись", - сообщило министерство.

"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - говорится в сообщении.