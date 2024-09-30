Генштаб заявил, что задачи весеннего призыва-2024 в армию РФ выполнены полностью

На военную службы призваны 150 тысяч человек

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В ходе весенней призывной кампании на военную службу были направлены 150 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский.

"Задание, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 150 тысяч человек", - сказал Цимлянский на брифинге в понедельник.

По его словам, для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 14 воинских эшелонов.

"Все призывники на путь следования обеспечивались рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооружённых силах и показала свою эффективность. Всего же за весеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено около 110 тысяч призывников", - сообщил Цимлянский.

Он отметил, что все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены всеми установленными видами довольствия.

"При этом в ходе призыва отобрано и направлено для комплектования научных и научно-производственных подразделений около 600 человек, а для спортивных рот - 200 человек", - сообщил Цимлянский.

По его оценке, наиболее организованно мероприятия призыва на военную службу прошли в республиках Бурятия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Башкортостан, Карелия, Ставропольском и Краснодарском краях, Сахалинской, Новгородской, Брянской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве.

При этом Цимлянский отметил, что "весенняя призывная кампания в Москве проводилась на базе вновь построенного единого центра призыва". "Это позволило проводить в одном месте весь комплекс мероприятий призыва, включающий оповещение граждан, их медицинское освидетельствование и тестирование", - подчеркнул он.