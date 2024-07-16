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РЭО предложил Минкультуры разработать стандарты внедрения экоповестки в кинематограф

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российский экологический оператор (РЭО) обратился к министерству культуры РФ с предложением разработать стандарты продвижения экологической повестки в отечественном кино.

Письмо гендиректора РЭО Дениса Буцаева было направлено главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Мы обращаемся к министерству культуры РФ с предложением содействовать в разработке стандартов продвижения экологической повестки в отечественной кинопродукции. Популяризация принципов экономики замкнутого цикла и правил обращения с отходами - область нашей экспертизы. Здесь мы сможем помочь российским кинематографистам сформулировать верные темы, подобранные точные и понятные сообщения для широкой аудитории", - говорится в письме, с которым ознакомился "Интерфакс".

По мнению РЭО, это "сотрудничество поможет сделать кинематограф эффективным инструментом формирования экологической культуры в стране".

По словам Буцаева, которые приведены в сообщении компании, развитие экономики замкнутого цикла требует непосредственного участия граждан в раздельном сборе и сортировке бытовых отходов. "Необходимо методически и доступно доносить до людей стандарты и принципы их участия в построении устойчивой экономики, обучать базовым навыкам обращения с отходами. Такая задача стоит и перед российским кинематографом", - отметил он.

В РЭО напомнили, что Минкультуры утвердило на 2024 год приоритетные темы для освещения в кино, среди которых есть связанная с экологией - "Бережное отношение к природе страны, экономика замкнутого цикла". Кроме того, экологическое благополучие входит в число поставленных президентом национальных целей развития.

"РЭО предлагает разработать стандарты внедрения экопросвещения в киноленты, опираясь на глубокую экспертизу. Эксперты компании отвечают за формирование экономики замкнутого цикла в России, а также накопили огромный опыт в популяризации экологической повестки. За пять лет работы РЭО вовлек десятки миллионов россиян в процесс раздельного сбора отходов", - сказано в релизе.

РЭО - публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ в январе 2019 года; единственный акционер - Минприроды РФ.

Минкультуры РФ Минприроды РФ РЭО
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