Что случилось этой ночью: 16 июля, вторник

Трамп официально стал кандидатом в президенты, Байден готов к новым дебатам, в Курской области после попадания дрона загорелся завод

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты. Трамп объявил, что в случае победы на выборах вице-президентом станет сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс. Нынешний вице-президент Камала Харрис предложила Вэнсу встретиться в ходе теледебатов на CBS News.

- Илон Маск планирует ежемесячно выделять $45 млн политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

- В Ростовской области ПВО отразила атаку девяти украинских БПЛА. В Курской области беспилотник атаковал завод низковольтной аппаратуры, в результате чего произошло возгорание здания.

- Российский экологический оператор обратился к Минкульту с предложением разработать стандарты продвижения экоповестки в кино.

- Президент Джо Байден в интервью NBC News заявил, что готов к новым дебатам с Дональдом Трампом в сентябре. По мнению президента США, сейчас он "на коне".

- Члены ЕК не будут принимать участие в неформальных Советах ЕС, организуемых Венгрией, и не приедут с традиционным визитом в эту страну, сообщил представитель ЕК Эрик Мамер.