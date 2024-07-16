Открыто движение по крупным автодорожным обходам Твери и Тольятти

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник принял участие в церемонии запуска движения по крупным автодорожным обходам – города Твери и города Тольятти в Самарской области.

"Сегодня здесь, в Твери, с опережением срока почти на год мы вводим в эксплуатацию один из объектов госкомпании "Автодор" – современную 60-километровую автостраду в объезд города. Это, по сути, финальный, завершающий этап строительства трассы М-11 "Нева". С открытием обхода Твери будет обеспечено непрерывное, бесшовное, бессветофорное скоростное движение между Москвой и Петербургом. Сократится время в пути из северо-западной части страны до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени. Появятся дополнительные, более удобные маршруты в рамках международного транспортного коридора Север-Юг", - сказал президент в ходе церемонии.

Общая протяженность четырехполосного платного Северного обхода Твери составляет 62,4 км. Дорога первой технической категории включает четыре транспортные развязки и 28 искусственных сооружений, в том числе 6 мостов и 22 путепровода. Разрешенная скорость движения - 130 км/ч.

Движение по первому пусковому комплексу обхода протяженностью 33,8 км - от села Медное до Бежецкого шоссе - было открыто в конце 2023 года. Участок обеспечил возможность съезда с трассы М-11 "Нева" на дорогу Р-132 "Золотое кольцо". Сегодня запущен и второй пусковой комплекс, который имеет длину 28,6 км и включает 738-метровый мост через Волгу шириной 24,2 м.

Обход Твери входит в состав скоростной платной автотрассы М-11 "Нева" от Москвы до Санкт-Петербурга на ее участке 149-208 км. Движение на всей протяженности М-11, кроме этого обхода, было запущено еще в конце 2019 года. Запуск обхода позволит организовать бесшовный автотранспортный коридор с запада на восток РФ, объединив, в частности, платные трассы М-11, ЦКАД и М-12. Таким образом, расстояние от Санкт-Петербурга до Казани в этом коридоре составит чуть более 1,5 тыс. км. С продлением М-12 от Казани до Екатеринбурга к концу текущего года станет возможным запуск коридора уже от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга – это 2,4 тыс. км.

Стоимость строительства Северного обхода Твери, как сообщалось, на момент проведения конкурсных процедур оценивалась почти в 70 млрд руб. Проект финансировался в том числе за счет средств ФНБ. Объект строило АО "Дороги и мосты", ныне входящее в группу "Нацпроектстрой" как основа ее дорожно-строительного дивизиона. Работы велись с весны 2022 года и были завершены на год раньше срока, предусмотренного контрактом.

Обход Тольятти

Помимо обхода Твери, Путин также открыл движение по обходу Тольятти с мостовым переходом через Волгу.

"Сегодня мы вводим в строй 100-километровый дорожный обход города Тольятти. Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС. В целом поможет полнее раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал по Волге", - отметил президент.

Обход Тольятти – скоростная автодорога протяженностью 99,7 км, включающая 39 мостов и путепроводов, в том числе мост длиной 3,7 км через Волгу с четырьмя полосами движения с расчетной скоростью до 110 км/ч и транспортными развязками. Трасса должна вдвое сократить время на поездку от Москвы до Самары, снизить транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, оказать значимое влияние на экономическое развитие предприятий Самарско-Тольяттинской агломерации.

Стоимость проекта изначально оценивалась в 121 млрд руб., из которых 67 млрд руб. - капитальный грант из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов Самарской области, 54 млрд руб. - средства из внебюджетных источников. Позже стало известно об удорожании проекта до более 140 млрд руб. Расходы на содержание моста запланированы на уровне 80 млрд рублей за 16 лет.

Объект строился в рамках концессионного соглашения, заключенного в конце 2019 года. Концедентом выступила Самарская область, концессионером - АО "Концессионная компания "Обход Тольятти" с участием АО "ДСК Автобан". Соглашение по проекту АО "ДСК "Автобан" и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписывали на ПМЭФ-2021.

Согласно мартовскому распоряжению правительства Самарской области от текущего года, использование обхода на платной основе будет осуществляться по истечении 29 дней от даты начала эксплуатации (позже самарские власти сообщили о бесплатном проезде до окончания ремонта на Жигулевской ГЭС - ИФ) и до 16 октября 2039 года. Стоимость проезда будет зависеть от категории транспортного средства и участка трассы.